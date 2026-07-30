Roma, ad agosto stop ai treni tra Tiburtina e Ostiense: ci sono da fare i lavori per la fermata Pigneto

Estate con modifiche alla circolazione ferroviaria nella Capitale. Dal primo al 31 agosto la tratta tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense resterà interrotta per consentire lo svolgimento degli interventi necessari alla realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Pigneto, una delle opere strategiche per il potenziamento del trasporto pubblico locale.

Lo stop alla circolazione comporterà una serie di variazioni per i treni regionali gestiti da Trenitalia (Gruppo FS), con modifiche che interesseranno numerose linee del nodo ferroviario romano.

Ad essere coinvolte saranno le tratte regionali FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto, FL2 Roma–Tivoli/Avezzano, FL3 Roma–Cesano/Viterbo, FL4 Roma–Albano Laziale/Frascati/Velletri, FL5 Roma–Civitavecchia/Grosseto, FL6 Roma–Cassino, FL7 Roma–Napoli e FL8 Roma–Nettuno.

Per il collegamento Leonardo express tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino il servizio resterà regolare, con l’unica eccezione di due corse serali che saranno cancellate per tutta la durata dell’interruzione: il treno 4684, in partenza da Termini alle 21.20, e il treno 4685, con partenza da Fiumicino Aeroporto alle 22.08.

Modifiche previste anche per i collegamenti Intercity. I treni Milano–Napoli/Salerno, Milano–Reggio Calabria, oltre agli Intercity Notte Torino–Salerno e Milano–Siracusa/Palermo, seguiranno percorsi alternativi con alcune fermate eliminate e variazioni agli orari di viaggio. Per i collegamenti interessati dalle cancellazioni sarà predisposto un servizio sostitutivo con autobus.

Le informazioni aggiornate sulla circolazione e sulle modifiche agli orari sono disponibili sui canali ufficiali di Trenitalia, nella sezione dedicata all’infomobilità, e tramite il servizio Smart Caring personalizzato sull’applicazione Trenitalia.

Per ulteriori chiarimenti resta attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

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