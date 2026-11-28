Si è spento all’età di 88 anni Angelo Salis, storico barista del Bar Farnese, locale situato a pochi passi da Campo de’ Fiori nel centro storico di Roma.

Aveva iniziato la propria attività dietro al bancone a 17 anni, attraversando decenni di trasformazioni della Capitale e diventando un punto di riferimento tanto per i residenti — molti dei quali legavano al bar i ricordi dell’infanzia — quanto per i visitatori stranieri, colpiti dalla sua educazione e da un’eleganza d’altri tempi estranea alle formule standardizzate del turismo.

Il ricordo sui social e la memoria storica del locale

Oltre al lavoro quotidiano tra caffè e gelati, Salis custodiva e raccontava la storia del Bar Farnese mostrando ai clienti le fotografie d’epoca del locale e ripercorrendone le vicende nel corso degli anni.

Negli ultimi tempi la sua figura era stata scoperta anche dalle nuove generazioni attraverso i video girati da clienti e turisti e condivisi online, nei quali compariva dietro al bancone sempre pronto a rivolgere una parola cortese agli avventori: proprio sui social la notizia della sua scomparsa è diventata rapidamente virale, accompagnata da numerosi messaggi di cordoglio.

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