Roma, addio al “pass gratuito” per le elettriche in ZTL: si paga dal 1° luglio

La rivoluzione della mobilità elettrica capitolina entra nella sua fase operativa, ma con una nota dolente per il portafoglio.

Roma Capitale ha ufficializzato le date per l’entrata in vigore del nuovo permesso ZTL a pagamento per i veicoli a zero emissioni: dal 1° luglio 2026 non basterà più la semplice registrazione della targa per varcare i varchi elettronici senza incorrere in multe.

Perché il Comune ha introdotto il pagamento?

La decisione della Giunta, approvata lo scorso febbraio, nasce da un dato statistico dirompente: negli ultimi quattro anni le immatricolazioni di auto elettriche sono cresciute del 350%.

Ad oggi, si contano circa 75.000 veicoli autorizzati ad accedere al Centro Storico (esclusi i residenti), una massa critica che, secondo il Campidoglio, sta saturando i parcheggi e congestionando il traffico, vanificando la funzione stessa delle Zone a Traffico Limitato.

Il calendario delle scadenze

Per permettere ai cittadini di adeguarsi, è stata prevista una finestra temporale di transizione:

Fino al 30 giugno 2026: Restano valide le attuali registrazioni gratuite.

Dal 16 giugno 2026: Aprono le procedure di pagamento online sui portali di Roma Mobilità e del Comune.

Dal 1° luglio 2026: Diventa obbligatorio il nuovo permesso oneroso per circolare.

Nota sulla Sosta: Mentre l’accesso diventa a pagamento, resta confermata la sosta gratuita nelle aree tariffate (strisce blu) per i veicoli elettrici già autorizzati.

Tariffe e agevolazioni

Il canone standard è fissato a 1.000 euro, una cifra significativa ma comunque inferiore rispetto ai costi previsti per i veicoli a combustione. Sono tuttavia previste riduzioni e agevolazioni:

Tariffe ridotte: Alcune categorie professionali potranno accedere con un canone di 500 euro.

Esenzioni totali: Non pagheranno il permesso i residenti in ZTL, gli artigiani con laboratorio interno, i medici convenzionati, i servizi di emergenza e i veicoli in car sharing. Agevolazioni previste anche per i genitori con figli iscritti alle scuole del centro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.