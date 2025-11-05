Roma, aggredisce e spinge una donna fuori dal bus: 50enne denunciato

Attimi di paura nel cuore della Capitale. Senza un apparente motivo, un uomo ha aggredito una passeggera a bordo di un autobus e l’ha spinta violentemente fuori dal mezzo, in pieno centro, a pochi passi dal Ghetto.

L’episodio è avvenuto sul Lungotevere dei Vallati, dove il 50enne – un cittadino straniero – avrebbe improvvisamente perso le staffe, scagliandosi contro una donna che viaggiava con lui sul bus di linea.

Dopo averla spintonata con forza, l’ha fatta cadere fuori dal mezzo alla fermata, sotto gli occhi increduli degli altri passeggeri.

A dare l’allarme sono stati gli stessi utenti del bus. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, che si trovavano in zona per i consueti servizi di viabilità.

I caschi bianchi hanno prestato soccorso alla vittima e bloccato l’aggressore, che è stato identificato e denunciato per lesioni e violenza, a seguito della querela sporta dalla donna.

La passeggera, visibilmente scossa, è stata trasportata in ospedale dal 118 per ricevere le cure del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

