Roma, aggressione in metro: turista russa molestata, arrestato un 26enne

Roma, un normale viaggio in metro si è trasformato in un incubo per una turista russa, vittima di molestie mentre si trovava a bordo di un vagone della linea A. Ma il destino del suo aggressore era segnato: accanto a lui, in quel momento, c’erano Carabinieri in borghese pronti a intervenire.

L’intervento fulmineo dei militari

Tutto è accaduto in pochi istanti. I Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario, impegnati in un’operazione antiborseggio, stavano monitorando la situazione quando hanno notato un giovane aggirarsi tra i passeggeri con fare sospetto.

Inizialmente pensavano fosse un borseggiatore in cerca di una vittima, ma la realtà si è rivelata ben più inquietante.

L’uomo, un 26enne, ha iniziato a palpeggiare ripetutamente la turista, approfittando della calca all’interno del vagone. Ma non aveva fatto i conti con i militari, che senza esitazione sono intervenuti, bloccandolo sul posto e impedendogli di proseguire nella sua aggressione.

L’arresto e la condanna immediata

L’aggressore è stato fermato e portato in caserma, dove è scattata l’accusa di violenza sessuale. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto con un processo per direttissima, condannandolo a 1 anno e 4 mesi di reclusione.

