Roma, agguato violento a una donna per una borsa: tre arresti

La calma apparente di una sera qualunque è stata interrotta dalle urla disperate di una donna aggredita in un palazzo della Capitale.

Ad aspettare i rapinatori all’uscita, però, c’erano occhi attenti e pronti a intervenire: quelli degli agenti della Squadra Mobile di Latina, impegnati in un’operazione che ha portato all’arresto di tre uomini per una violenta rapina aggravata.

Il piano della banda e il fiuto degli investigatori:

Tutto è iniziato con un’intuizione. Gli investigatori della Squadra Mobile di Latina stavano monitorando i movimenti sospetti di un uomo residente in provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’auto del sospetto, più volte segnalata tra Latina e Roma, era diventata il filo conduttore di un’indagine che ha portato i poliziotti a seguire il veicolo fino alle strade della Capitale.

A bordo dell’auto, un trio di uomini dall’atteggiamento guardingo. Brevi soste sotto alcuni edifici e movimenti rapidi avevano insospettito gli agenti, che hanno deciso di tenerli d’occhio.

E quando due dei tre sono scesi dalla macchina per entrare in uno stabile, mentre il conducente restava al volante, la sensazione che qualcosa di losco stesse per accadere si è trasformata in certezza.

Urla nel palazzo e la fuga bloccata:

Pochi minuti dopo, le urla di una donna hanno rotto il silenzio. I due uomini erano usciti correndo dall’edificio, stringendo tra le mani una borsa. Non avevano calcolato, però, che gli agenti erano lì, pronti a intervenire.

In un attimo, i rapinatori sono stati bloccati mentre cercavano di dileguarsi. Uno dei due ha perfino tentato di sbarazzarsi della borsa gettandola sotto alcune auto parcheggiate, ma senza successo.

Il conducente, ancora a bordo della macchina, ha provato a fuggire accendendo il motore, ma gli agenti lo hanno fermato prima che potesse scappare.

Un’aggressione brutale per una borsa:

Dalla ricostruzione degli eventi, la dinamica della rapina si è rivelata ancora più inquietante. I due uomini, dopo essersi appostati all’ingresso del palazzo, avevano seguito la vittima, aggredendola alle spalle.

La donna è stata immobilizzata con un braccio al collo, in una morsa tanto stretta da farle quasi perdere i sensi, mentre i rapinatori le strappavano la borsa.

Una fuga precipitosa, però, li ha portati direttamente nelle mani della Polizia.

Il bottino, gli strumenti del crimine e l’arresto:

Durante le perquisizioni personali e del veicolo, sono stati trovati un taglierino, uno spray urticante in metallo e vari oggetti utilizzati per scassinare serrature. Tutti elementi che rafforzano il profilo criminale del gruppo.

I tre uomini, di nazionalità straniera, sono stati immediatamente arrestati e trasferiti in carcere.

Il GIP del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo per tutti e tre la misura cautelare in carcere.

Indagini in corso per altri reati:

Mentre la giustizia fa il suo corso, gli investigatori proseguono le indagini per verificare se la banda sia collegata ad altre rapine o furti commessi nella provincia di Latina.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.