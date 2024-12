Roma al Futuro: Gualtieri celebra i successi di piazza Pia e punta alla metro C per il Giubileo 2033

“Un risultato straordinario”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando in una intervista a Tgcom24, dei recenti successi legati ai lavori di piazza Pia, una delle opere più emblematiche della Capitale al Giubileo del 2025.

La maxipiazza pedonale, inaugurata di recente, è un simbolo del cambiamento che la città sta attraversando. “Quando c’è la volontà, le opere che sembrano impossibili diventano realtà“, ha sottolineato il sindaco, evidenziando l’impegno dell’amministrazione per portare avanti un ampio programma di rinnovamento urbano.

Gualtieri ha anche toccato il tema delle periferie romane, dove sono previsti numerosi interventi per migliorare la vivibilità. “Abbiamo rifatto 600 chilometri di strade e in ogni municipio sono state effettuate significative riqualificazioni urbane“, ha ricordato, sottolineando come ogni angolo della città stia beneficiando dei lavori di recupero e rinnovamento.

Non sono mancati, inoltre, importanti interventi nelle zone intorno al Vaticano, una delle aree più sensibili e visibili per i turisti e i cittadini romani.

Un altro grande progetto in cantiere è la metro C, per la quale il sindaco ha fissato l’obiettivo di completare i lavori entro il 2032, in tempo per il Giubileo del 2033.

Un progetto che, come quello di piazza Pia, punta alla collaborazione tra le diverse amministrazioni, tra cui Comune, Regione e Governo.

Gualtieri ha ribadito che il modello di piazza Pia, con la sinergia tra le istituzioni, rappresenta un esempio da seguire per il futuro.

In un’ottica di rinnovamento, il sindaco ha espresso anche l’ambizione di trasformare piazza Venezia in una “stazione museo“, rendendo la fermata della futura metro C “la più bella al mondo“.

Un progetto che promette di trasformare una delle piazze più iconiche di Roma in un punto di riferimento internazionale per il trasporto pubblico e il turismo.

Infine, il sindaco ha ricordato l’importante impegno per la gestione del verde della Capitale, con un patrimonio di almeno 70mila alberi da preservare e valorizzare.

Un altro tassello fondamentale nel progetto di trasformazione e riqualificazione di Roma, per renderla una città sempre più sostenibile e vivibile.

