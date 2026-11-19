Mille persone già prenotate per giocarsi la carta di un colloquio faccia a faccia con 47 aziende a caccia di oltre 500 lavoratori.

Sono i numeri della nuova edizione di Roma al Lavoro, il Job Day messo in piedi dall’Assessorato capitolino alla Scuola, Lavoro e Formazione oggi, giovedì 19 novembre, dalle 9 alle 13:30 al Borgo Ragazzi Don Bosco di via Giuseppe Lusina 19.

La scelta di piazzare l’evento nel quadrante est della Capitale segue a ruota l’apertura del Centro di Orientamento al Lavoro (Col) di viale Togliatti, nel tentativo dichiarato del Campidoglio di spostare i servizi occupazionali fuori dal centro storico.

Consegna dei curricula, colloqui lampo e seminari: Pratelli rivendica la regia pubblica

Durante l’intera mattinata i candidati potranno distribuire i propri curricula agli stand delle imprese e affrontare le prime preselezioni in ambiti che spaziano da turismo e ristorazione fino a commercio, logistica, artigianato, assistenza socioeducativa e ruoli tecnico-amministrativi, affiancando ai colloqui anche seminari pratici sull’orientamento.

A intestarsi l’operazione è l’assessora Claudia Pratelli, che rivendica la necessità di una regia pubblica capace di mettere in contatto imprese e cittadini e di accorciare le distanze tra centro e periferie attraverso la rete dei C.O.L. e gli uffici del Dipartimento Lavoro e Formazione Professionale.

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