Un filo di cotone intrecciato a mano per ricreare, dentro il vetro di un’incubatrice, la sensazione rassicurante del grembo materno. Sono trenta i piccoli polpi realizzati da associazioni civiche di tutta Italia — tra cui l’associazione calabrese “Coloriamo Diamante” e il circolo culturale di Borgonuovo di Prato — consegnati alla Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Casilino dalla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, insieme al presidente della Fondazione Octopolis, Antonio Rancati, in occasione della Giornata mondiale dei bimbi prematuri celebrata il 15 novembre.

Stringendone i tentacoli, i neonati ritrovano infatti una percezione tattile simile a quella del cordone ombelicale, riducendo lo stress del distacco precoce. «Iniziative come questa dimostrano quanto la solidarietà possa fare la differenza, soprattutto quando è rivolta ai più piccoli e a chi affronta momenti di particolare fragilità», ha affermato Celli, affiancata da Rancati che ha ringraziato lo staff ospedaliero e le realtà del terzo settore artefici della donazione.

Un polo da oltre 4mila nascite l’anno e il ruolo dell’Octopus Therapy nella care neonatale

La delegazione è stata ricevuta in reparto dalla dottoressa Simonetta Costa, direttrice della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Casilino: «In Terapia Intensiva Neonatale contano tecnologie e competenze altamente specializzate, ma anche i piccoli gesti che rendono più accogliente il luogo in cui questi bambini trascorrono le loro prime settimane».

Hub del percorso nascita con oltre 4.000 parti l’anno, il Casilino assiste nella sua Tin circa 350 piccoli pazienti annui, per il 65% prematuri. Secondo i dati della Società Italiana di Neonatologia (Sin), nel nostro Paese nascono prima della 37esima settimana circa 32 mila bambini ogni anno: in questo scenario, la cosiddetta polpo-terapia affianca la marsupio-terapia per calmare il neonato nei primi giorni in cui il contatto diretto con mamma e papà non è ancora possibile.

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