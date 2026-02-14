Roma, allarme per valigia abbandonata in via del Corso: artificieri in azione

Un sabato già complicato dal maltempo e dai disagi alla circolazione si è trasformato in un pomeriggio di apprensione nel cuore di Roma.

Intorno alle 17:00, un allarme ha fatto scattare le procedure di sicurezza in via del Corso, una delle strade simbolo dello shopping capitolino, per una valigia sospetta abbandonata davanti a un noto negozio di scarpe sportive.

La zona, affollata nonostante la pioggia da turisti e romani intenti negli acquisti del fine settimana, è stata immediatamente isolata dalle forze dell’ordine.

Scattano i protocolli di sicurezza

Il ritrovamento del bagaglio ha attivato in pochi minuti i protocolli previsti in questi casi.

Gli agenti della Questura hanno delimitato un ampio perimetro di sicurezza, facendo allontanare centinaia di persone e bloccando temporaneamente il flusso pedonale.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici utilizzando apparecchiature radiogene per verificare il contenuto prima dell’apertura.

Solo al termine delle verifiche la valigia è stata aperta: all’interno non c’era nulla. Con ogni probabilità si è trattato di un bagaglio dimenticato o abbandonato.

Traffico in tilt nel Tridente

L’episodio ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità del Tridente. Il tratto interessato di Via del Corso è rimasto chiuso per il tempo necessario alla bonifica, con rallentamenti nelle strade limitrofe e disagi per chi si dirigeva verso Piazza del Popolo e Piazza Venezia.

Concluso l’intervento e accertata l’assenza di pericoli, le transenne sono state rimosse e la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

