Roma. Ambiente, Figliomeni (FDI): “Parchi e aree giochi in abbandono”

“La situazione dei parchi e delle aree verdi nella capitale d’Italia è sempre più critica con erba alta mai sfalciata, cestini dei rifiuti svuotati molto raramente, aree gioco non sanificate e lasciate in stato di abbandono. I bambini e le famiglie, ma anche i proprietari dei nostri amici a quattro zampe, non possono usufruire di questi spazi pubblici per la conclamata incapacità dell’amministrazione a guida 5 Stelle con la Raggi che, come avevamo denunciato al momento della nomina, nel settore dell’Ambiente ha messo come Assessore una militante grillina del suo municipio che si è distinta più per la sua latitanza politica che per azioni a favore dei poveri cittadini romani.

“D’altronde la giunta Raggi è sempre più impegnata ad elargire cospicue consulenze ed a piazzare nei posti di potere i loro amici di varie parti d’Italia come nel caso molto recente dell’Arch. Alessandro Aurigi ex assessore all’urbanistica ed ai lavori pubblici del comune di Livorno che ha ricevuto un incarico part-time a 27.000 euro come assistente della stessa Fiorini, in ciò seguendo il suo ex Sindaco Filippo Nogarin che invece è stato inserito nello staff dell’assessore al bilancio Gianni Lemmetti. Anche se magari non si conosce nulla dei parchi di Roma, venendo da fuori, l’importante è non restare appiedati, le esigenze dei bambini possono aspettare!”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.