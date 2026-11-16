Maristella Urru ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla Presidenza del Municipio XIII in vista delle elezioni amministrative del 2027. La proposta nasce al termine di un percorso quinquennale nelle istituzioni e punta a definire una nuova agenda di governo per il territorio, aggregando esponenti politici, istituzionali e del mondo civico: all’iniziativa hanno preso parola l’ex sindaco Ignazio Marino, Luca Boccoli, Valerio Giuseppe Carocci, Francesca Danese, Marco Miccoli, Alberto Campailla di Nonna Roma, il presidente di Arci Roma Vito Scalisi e rappresentanti dell’associazionismo locale tra cui Mita Medici, Gianmauro Barchiesi, Alessandro Flavioni e Yael Matteucci.

I quattro pilastri del programma e la rivendicazione del ruolo dei Municipi

L’agenda politica delineata da Urru poggia su quattro priorità: ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi, garantire sicurezza urbana nei quartieri, affrontare l’emergenza abitativa governando le trasformazioni urbanistiche e migliorare il trasporto pubblico nelle periferie. Centrale anche l’obiettivo di rafforzare l’autonomia e il peso del Municipio nelle decisioni su investimenti, servizi e sviluppo urbano, affinché le trasformazioni producano benefici misurabili per i residenti a partire da spazi pubblici e diritto alla casa.

«La politica deve tornare ad avere il coraggio di scegliere tra i diritti delle persone e gli interessi di pochi — ha sottolineato Urru —. Non basta amministrare ciò che esiste: occorre intervenire sulle cause delle disuguaglianze e governare le trasformazioni della città nell’interesse delle comunità. Non chiediamo ai cittadini di accontentarsi, ma rivendichiamo il loro diritto a decidere del proprio futuro».

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