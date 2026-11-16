Roma, ancora e mail con allarme bomba in diverse scuole: minacce di esplosione e cibo avvelenato

Un’altra mattinata quella di oggi – lunedì 16 novembre- segnata da messaggi intimidatori indirizzati agli istituti scolastici romani e in Italia. Diversi plessi della Capitale hanno ricevuto via posta elettronica una nuova comunicazione che segnala la presenza di una bomba all’interno degli edifici.

Nonostante la gravità delle minacce contenute nel testo, le lezioni non sono state interrotte: in conformità con le disposizioni impartite dal titolare del Viminale Matteo Piantedosi, nessuna scuola è stata evacuata mentre proseguono gli accertamenti di sicurezza da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Le minacce sulla deflagrazione e sulla contaminazione del cibo

Nel messaggio inviato alle segreterie si afferma che un ordigno ad alto potenziale sarebbe stato piazzato e innescato nell’edificio con un timer di quaranta minuti, tale da investire con la propria onda d’urto l’intero isolato.

L’estensore sostiene inoltre di aver coinvolto un operatore del servizio mensa per adulterare le derrate alimentari con una sostanza tossica composta da azoturo di sodio e cianuro di potassio, attribuendo ai dirigenti la colpa delle possibili conseguenze. La comunicazione è siglata con le iniziali M.A., corrispondenti a Mikhail Andropov, firma identica a quella apparsa nelle mail inviate nei giorni precedenti.

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