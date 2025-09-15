Roma, animali al centro: presentata la relazione 2025 del Garante degli Animali

Questa mattina, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, è stata presentata la relazione 2025 dell’Ufficio Garante degli Animali di Roma Capitale, che traccia un bilancio di un anno di lavoro intenso e di iniziative concrete a favore del benessere animale.

“Ringrazio innanzitutto il Sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora Sabrina Alfonsi – ha dichiarato Patrizia Prestipino, Garante per la Tutela e il Benessere degli Animali – per il loro sostegno costante, e tutti gli uffici comunali, a partire dalla Polizia Municipale oggi presente in gran forza. Grazie anche al nostro team, collaboratori speciali che ogni giorno mettono passione e umanità in quello che fanno. La civiltà di un popolo si misura dal rispetto che dimostra verso gli animali, e Roma sta finalmente cambiando passo”.

Un anno, quello appena trascorso, che ha visto una serie di iniziative volte a promuovere la cura e la protezione degli animali. Tra le più significative, le sfilate dei cani dei canili nelle piazze romane, con l’obiettivo di trovare loro una casa e una famiglia; l’apertura dello sportello al canile di Muratella per segnalare abusi e maltrattamenti; la gestione di emergenze e casi delicati, come quello dei cani sotto sequestro; e l’evento ‘Battito animale’, con cui sono stati premiati pubblicamente cittadini e associazioni per i gesti di cura verso gli animali.

Non solo eventi: il Garante ha attivato un tavolo permanente di confronto con le associazioni, ha promosso la costituzione di Roma come parte civile nei processi per maltrattamento animale e ha già in cantiere nuove iniziative per i prossimi mesi.

“Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: ‘Il rispetto parte da qui’. Vogliamo far crescere una vera coscienza civica sui diritti degli animali e valorizzare la grande sensibilità già presente tra le romane e i romani”, conclude Prestipino.

Tutti i dettagli nella versione integrale della RELAZIONE 2025.

