Roma: arrestato 47enne ricercato per rapina in Perù, incastrato da un alert in Hotel

La fuga di un latitante peruviano, ricercato per una rapina violenta avvenuta due anni fa in Perù, è terminata pochi giorni fa a Roma.

L’uomo, un 47enne originario del Perù, era stato condannato in contumacia dal Tribunale di Lima per aver aggredito e minacciato di morte un passante, costringendolo a consegnare le chiavi della sua auto.

Dopo il furto, lui e un complice erano fuggiti a tutta velocità, ma erano stati intercettati e, durante l’inseguimento, si erano schiantati contro un albero.

Nonostante la condanna a custodia cautelare, entrambi i rapinatori erano riusciti a far perdere le loro tracce. La fuga del 47enne si è conclusa però quando un “alert alloggiati”, attivato in un albergo romano in via della Scrofa, ha segnalato la sua presenza alla Polizia di Stato.

Gli agenti del Commissariato San Lorenzo, intervenuti rapidamente, lo hanno sorpreso nella sua stanza d’albergo. Il latitante è stato condotto alla casa circondariale di Regina Coeli, dove attende l’estradizione in Perù.

