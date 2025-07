Roma, arriva il raddoppio dell’Acquedotto del Peschiera: ecco il bando Acea da 1,5 miliardi

Nel cuore delle montagne del Reatino, dove sgorgano le acque limpide del Nuria, sta per prendere forma una delle opere più ambiziose degli ultimi decenni: il raddoppio dell’Acquedotto del Peschiera. Un progetto da un miliardo e 449 milioni di euro, appena ufficializzato con la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale.

L’obiettivo? Assicurare a Roma, alla Bassa Sabina e al litorale laziale una risorsa che, in tempi di crisi climatica, diventa sempre più preziosa: l’acqua.

Il piano prevede la realizzazione di una galleria lunga 27 chilometri, parallela all’attuale condotta, capace di convogliare fino a 10 metri cubi d’acqua al secondo. Una vera e propria “autostrada liquida”, che attraverserà il sottosuolo da Monte Nuria fino al nodo di Salisano, nel cuore del Lazio.

«È un’opera unica e strategica – ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – pensata per rafforzare l’approvvigionamento idrico in un contesto segnato da cambiamenti climatici sempre più estremi».

I lavori, affidati ad Acea nell’ambito del suo piano industriale 2024-2028, partiranno a metà 2027 e si concluderanno nel 2034. Un cantiere che, per impatto e tecnologia, ha pochi precedenti: il progetto punta su robotica, intelligenza artificiale e manutenzione predittiva, portando la Capitale nel futuro della gestione sostenibile dell’acqua.

«Il nuovo Peschiera sarà un’opera all’avanguardia», ha sottolineato l’ad di Acea, Fabrizio Palermo. «Una risposta concreta alla domanda di resilienza idrica, che coinvolge non solo Roma, ma tutto il territorio limitrofo, da Fiumicino a Civitavecchia».

