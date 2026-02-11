Roma, arriva il “Velox 106”: controlli istantanei su assicurazione e revisione

Basta una manciata di secondi per scoprire chi circola senza assicurazione o con la revisione scaduta. È la nuova arma tecnologica in dotazione alla polizia locale di Roma Capitale, operativa dalla fine di gennaio e già protagonista di una raffica di controlli che ha fatto emergere un dato allarmante: nella Capitale, un automobilista su venti viaggia fuori regola, senza copertura assicurativa o senza aver effettuato i controlli periodici obbligatori.

La tecnologia al servizio dei controlli

I nuovi dispositivi Velox 106 SE, collegati in tempo reale alla banca dati della Motorizzazione Civile, rappresentano un salto di qualità nell’attività di vigilanza stradale.

Attraverso un tablet di ultima generazione, gli agenti possono verificare istantaneamente la regolarità di auto e moto in transito, incrociando i dati delle targhe con gli archivi nazionali.

Il sistema funziona con una strategia a tenaglia: una prima pattuglia inquadra i veicoli in arrivo, il software analizza in automatico le informazioni e, in caso di irregolarità, lancia l’alert a una seconda unità posizionata una sessantina di metri più avanti, che provvede al fermo del mezzo.

I numeri dell’operazione

Le prime due settimane di sperimentazione hanno interessato zone strategiche della città: l’Eur, l’Ostiense, la zona del Tintoretto e via del Mare.

Su circa mille veicoli passati al setaccio, il bilancio parla chiaro: cento irregolarità complessive, che vanno dalle patenti scadute al mancato uso delle cinture di sicurezza.

Ma il dato più significativo riguarda le violazioni gravi: cinquanta automobilisti – il 5% del totale – sono stati pizzicati alla guida senza assicurazione o con la revisione non in regola.

Per chi viene fermato, le conseguenze sono pesanti. La circolazione senza copertura Rca comporta una sanzione che oscilla tra 866 e 3.464 euro, oltre al sequestro immediato del veicolo e alla decurtazione dei punti dalla patente.

Chi invece ha trascurato la revisione periodica rischia multe da 173 a 694 euro e la sospensione dalla circolazione fino all’effettuazione del controllo tecnico. In entrambi i casi, scatta il carroattrezzi.

L’estensione dei controlli

Al momento, i dispositivi operano solo durante i turni diurni, ma dal comando di via della Consolazione fanno sapere che a breve l’attività verrà estesa anche alle ore notturne e progressivamente a tutti i quadranti della Capitale. Un’intensificazione che inevitabilmente porterà a un aumento delle sanzioni.

D’altronde, i numeri della polizia locale nel 2025 parlano di un trend già in crescita: circa due milioni di multe elevate, con un incremento di quasi il 10% rispetto all’anno precedente.

Di queste, oltre un milione sono state contestate direttamente dalle pattuglie sul territorio, mentre le restanti sono arrivate da sistemi di rilevamento a distanza come i photored e i varchi elettronici delle zone a traffico limitato e delle corsie preferenziali.

L’effetto deterrenza

Un dato, però, fa riflettere: dove sono stati installati autovelox fissi, velox mobili e sistemi tutor, le infrazioni sono calate in modo significativo.

Un segnale che la tecnologia, se utilizzata in modo capillare e costante, può avere un effetto deterrente importante sulla circolazione irregolare.

