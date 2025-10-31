Roma aspetta i nuovi treni della metro B: promessi per aprile, arriveranno nel 2026

I nuovi treni della linea B della metropolitana di Roma continuano a restare fermi ai depositi. A oggi, dei 36 convogli previsti dalla commessa con Hitachi Rail, nella Capitale ne sono arrivati soltanto due — e nessuno è ancora entrato in servizio.

Il primo viaggio con passeggeri, secondo le ultime previsioni dell’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, non avverrà prima di gennaio 2026.

Durante un’intervista con Odissea Quotidiana, Patanè ha spiegato che la società costruttrice non ha rispettato le tempistiche di consegna previste dal contratto, generando un effetto domino sui tempi di collaudo e messa in linea. Le consegne, ferme da mesi, dovrebbero riprendere a novembre, quando sono attesi altri due treni.

Prove notturne rallentate e tempi “materialmente insufficienti”

Il primo treno Hitachi è arrivato a Roma lo scorso 1° aprile, ma la fase di test si è rivelata più complessa del previsto. Le prove tecniche, necessarie per ottenere il nulla osta di sicurezza da parte di Ansfisa, devono essere svolte di notte — ma la finestra temporale disponibile, tra la chiusura della metro alle 23:30 e la riapertura alle 4:30, è troppo stretta.

“Il tempo utile non è materialmente sufficiente per completare tutte le verifiche”, ha spiegato l’assessore. Per questo, il Campidoglio valuta la possibilità di anticipare la chiusura della linea in alcuni giorni feriali, così da consentire il completamento dei test.

L’assessore “ferrosessuale” e la pazienza messa alla prova

Nel corso dell’intervista, Patanè ha ammesso con autoironia di essere un “ferrosessuale”, ovvero un appassionato dei trasporti su rotaia. Una definizione scherzosa usata per smorzare la frustrazione accumulata per i continui rinvii.

“Ero molto arrabbiato con Hitachi per i ritardi, ma alla fine ho ceduto alla mia ferrosessualità accettando di ricevere il terzo treno a novembre”, ha detto l’assessore, sottolineando però che le operazioni logistiche restano tutt’altro che semplici.

Obiettivo 2026, ma la strada è ancora lunga

Se tutto andrà secondo i nuovi piani, il primo treno entrerà in servizio a gennaio 2026, segnando l’inizio di una progressiva sostituzione del materiale rotabile sulla linea blu.

Ma con 34 convogli ancora da consegnare e collaudare, l’orizzonte per vedere completata la fornitura sembra destinato ad allungarsi ben oltre le previsioni iniziali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.