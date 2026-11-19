Gallerie commerciali al buio, allarme ad alto rischio e un assalto con esplosivo simulato ai danni di uno sportello bancomat. È questo lo scenario notturno in cui, nella tarda serata di ieri fino a notte fonda, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno svolto un’articolata esercitazione operativa all’interno del centro commerciale Euroma2.

L’addestramento — costruito con un’impostazione ad alta intensità per riprodurre una minaccia improvvisa in un luogo molto frequentato — ha puntato a verificare sul terreno rapidità d’intervento, tenuta della catena di comando e coordinamento tra le varie articolazioni dell’Arma, oltre alle procedure di perimetrazione, isolamento e messa in sicurezza degli ambienti.

Dalla prima risposta sul territorio al supporto di cinofile, droni, tiratori scelti e direzione del centro

Il dispositivo ha seguito una progressione operativa mirata: dapprima le gazzelle del Nucleo Radiomobile e le Stazioni territoriali hanno presidiato l’esterno e gestito le comunicazioni con la Centrale Operativa; quindi sono scesi in campo i reparti specializzati — Aliquote di Primo Intervento (Api) e Squadre Operative di Supporto (Sos) — che hanno individuato i finti assalitori insieme alle unità cinofile e agli Artificieri Antisabotaggio, supportati da un drone per la bonifica e il controllo delle gallerie.

In azione anche i negoziatori per convincere uno dei presunti malviventi ad arrendersi e i tiratori scelti a presidio del perimetro. L’attività si è tenuta a centro chiuso senza alcun disagio per clienti o negozianti, grazie alla collaborazione della direzione di Euroma2, della vigilanza interna e della control room.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza