Nella serata di mercoledì 25 novembre, a Roma, la sede di Pro Vita & Famiglia è stata bersaglio del lancio di oggetti, bottiglie e petardi durante il corteo di Non Una di Meno svoltosi in centro. A renderlo noto è stata la stessa associazione attraverso un comunicato in cui parla di «una vergognosa violenza contro la sede di Pro Vita & Famiglia» da parte di «attiviste femministe arrivate dal corteo» e di «solito vandalismo dei collettivi transfemministi».

Secondo quanto riferito nella nota, le forze di Polizia sono dovute intervenire per blindare i locali e far abbassare le saracinesche ai collaboratori rimasti all’interno e impossibilitati a uscire; l’organizzazione ha inoltre richiamato un episodio analogo avvenuto tre anni fa nella stessa giornata, parlando di «una violenza inaudita e ideologica» proprio mentre ricordava che «la difesa delle donne non esclude nessuno, anche quelle indifese nel grembo materno».

La presa di posizione di Fratelli d’Italia Roma sull’accaduto

Sull’episodio sono intervenuti con una nota congiunta il deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia, Marco Perissa, e il vicepresidente di FdI Roma, Daniele Rinaldi, definendo quanto denunciato da Pro Vita & Famiglia «un fatto gravissimo che merita una condanna ferma e senza ambiguità».

Nel giudicare inaccettabili il lancio di oggetti, bottiglie e petardi e le intimidazioni ai danni delle persone presenti nella sede, i due esponenti di FdI hanno osservato che «è paradossale che proprio nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si debba assistere a episodi di violenza e intimidazione nei confronti di chi esprime idee differenti», esprimendo piena solidarietà all’associazione e auspicando l’individuazione dei responsabili affinché venga garantito a tutti il diritto di esprimersi senza violenza ideologica.

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