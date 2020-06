Roma, Assotutela: “Buoni spesa lumaca, Raggi spieghi”

“Buoni spesa lumaca e famiglie ancora in attesa. Succede a Roma, dove in tempi di Covid, sono numerosi i cittadini beneficiari che stanno ancora aspettando i ticket per l’acquisto di generi alimentari: una opportunità messa in campo dalle istituzioni per alleviare la sofferenza economica e dare un minimo di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà. Peccato, tuttavia, che nella Capitale d’Italia non siano state evase tutte le richieste e questo rappresenta una realtà preoccupante e grave. Reputiamo opportuno e necessario che la sindaca Raggi prenda in mano la situazione, approfondisca il tema e dica ai romani cosa sta succedendo. Bisogna snellire le pratiche e semplificare la burocrazia al fine di assicurare i buoni spesa a tutti quei i cittadini che attendono”.​

Così, in una nota, il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato.