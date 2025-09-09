Roma, bambina di 7 anni investita da un’auto della polizia: trasportata al Bambino Gesù

Momenti di paura martedì mattina a Roma, lungo corso del Rinascimento, quando una bambina di 7 anni è stata investita da un’auto della polizia. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, mentre la piccola stava per attraversare la strada per raggiungere i genitori.

Secondo quanto ricostruito, la vettura degli agenti stava intervenendo con le sirene accese a seguito di una segnalazione per una rissa nelle vicinanze. In quel frangente, la bimba è stata urtata sul margine della strada.

Immediati i soccorsi: la piccola è stata trasportata in codice giallo al Bambino Gesù, dove i medici hanno escluso, fortunatamente, lesioni gravi.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e comprendere come sia potuto accadere.

