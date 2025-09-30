Roma, bici elettrica rubata ritrovata grazie al GPS: denunciato un 52enne

Un furto “sventato” grazie alla tecnologia. Un ragazzo romano di 24 anni aveva parcheggiato la sua bici elettrica in via Catania, sotto casa, ma al suo ritorno non l’ha più trovata.

Per fortuna aveva installato un dispositivo di localizzazione satellitare, che gli ha permesso di rintracciare il mezzo tramite app sullo smartphone.

Subito è scattata la chiamata al 112 e ai Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana, che, seguendo le indicazioni del ragazzo, sono arrivati in via Matilde di Canossa.

Alla porta di un uomo di 52 anni di origini campane, già noto alle forze dell’ordine per furti precedenti, i militari hanno trovato la bici rubata.

Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre il 52enne è stato denunciato per ricettazione.

