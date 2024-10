Roma, biglietto a due euro per bus e metro. Continua l’impasse tra Regione e Comune

L’aumento del biglietto del traporto pubblico di Roma a 2 euro continua a far discutere. Durante l’ultimo incontro, avvenuto il 25 settembre, è emersa una sola novità: Regione e Comune di Roma avrebbero avviato un tavolo tecnico per esaminare se l’aumento dei biglietti per il trasporto pubblico locale fosse inevitabile. A più di venti giorni di distanza, tuttavia, il lavoro non ha praticamente mai preso il via.

Nel frattempo, il tempo scorre e non sono stati reperiti i fondi necessari per firmare un nuovo contratto di servizio con Atac. Con il Giubileo ormai alle porte, l’ipotesi avanzata dall’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, di affrontare un Anno Santo con un servizio di trasporto ridotto inizia a diventare una realtà preoccupante.

Aumenti dei biglietti: un tema ricorrente

La questione dell’aumento del biglietto di corsa singola da 1,5 a 2 euro è sul tavolo da luglio. La decisione spetta alla Regione Lazio, mentre il Campidoglio resta in attesa, richiedendo nel frattempo maggiori finanziamenti per il trasporto pubblico.

Per firmare il nuovo contratto di servizio con Atac, sono necessari ben 22 milioni di euro, una somma che il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Patanè sperano di ottenere attraverso un incremento della bigliettazione e una riduzione dei costi degli abbonamenti.

Tuttavia, l’assessore ai Trasporti della Regione, Francesco Ghera, si è mostrato contrario a questa soluzione. Inizialmente ha proposto aumenti basati sull’Isee, per poi chiedere al Campidoglio di colmare il gap di fondi eliminando le agevolazioni destinate in particolare ai giovani.

Proposte che Roma ha prontamente respinto. Anche i sindacati e alcuni consiglieri capitolini hanno sollecitato un aumento dei biglietti solo per i turisti, una soluzione che trova quasi consenso ma è difficile da implementare al momento.

Un tavolo tecnico senza progresso:

Dopo l’incontro del 25 settembre, che ha visto coinvolti Regione, Comune e sindacati, si era stabilito di organizzare un tavolo tecnico per approfondire la situazione. Una decisione piuttosto singolare, considerando che i dati sulle vendite dei biglietti, sugli utenti e sui fondi necessari per il contratto di servizio di Atac sono noti da tempo. Purtroppo, dal 25 settembre a oggi ci sono stati solo incontri interlocutori e uno scambio di dati, senza alcun progresso concreto.

Questi continui ritardi mettono a rischio il trasporto pubblico in vista del Giubileo. Eugenio Patanè aveva avvertito che si stava “scherzando col fuoco”, sottolineando il pericolo di affrontare il Giubileo senza un contratto di servizio che garantisse le massime potenzialità del trasporto pubblico della capitale. Patanè aveva persino accennato alla possibilità di un taglio delle agevolazioni e dei chilometri per i mezzi di trasporto sotterranei e di superficie, nel caso in cui non si rivedesse il costo dei biglietti.

Le linee guida per il futuro di Atac:

Recentemente, la Giunta di Roma ha approvato le linee guida per Atac, delineando il futuro dell’azienda di trasporti. Il documento prevede che il servizio venga affidato a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027. Questo implica la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto entro il 1° novembre 2024, poiché dovranno trascorrere 60 giorni per ottenere il via libera dall’Anac. Il tempo stringe e l’apertura della Porta Santa si avvicina.

Un futuro incerto per pendolari e turisti:

Ad oggi, nulla è cambiato tra Regione e Comune dal 25 settembre. Nel frattempo, pendolari e turisti attendono con ansia risposte chiare sul futuro del trasporto pubblico di Roma. Con il Giubileo alle porte, la speranza è che si possano trovare soluzioni efficaci e tempestive per garantire un servizio all’altezza delle aspettative.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙