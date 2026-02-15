Roma blindata contro la droga: 19 arresti in un solo weekend

Un fine settimana segnato dall’allerta meteo e dai disagi alla mobilità si è trasformato in una maxi operazione antidroga nella Capitale.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito una serie di blitz simultanei che hanno portato all’arresto di 19 persone, colpendo le principali piazze di spaccio dal quadrante est fino al litorale di Fiumicino.

Il bilancio parla di centinaia di dosi sequestrate tra crack, cocaina e hashish, migliaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e persino armi replica utilizzate per intimidire.

Quarticciolo e Tor Bella Monaca: droga nascosta ovunque

Nel quadrante est, in particolare al Quarticciolo e a Tor Bella Monaca, i militari hanno smantellato diverse postazioni di spaccio.

Tre cittadini tunisini e quattro romani sono stati sorpresi mentre occultavano oltre 480 dosi di crack e cocaina tra contatori del gas, sotto le auto in sosta e nella vegetazione tra via Ostuni e viale Palmiro Togliatti. Un sistema di nascondigli “a rotazione” per rendere più difficile il sequestro della merce.

A Tor Bella Monaca, invece, è stato arrestato un 18enne romano che custodiva circa 80 grammi di hashish direttamente nella propria abitazione, utilizzata come base operativa.

Centro ed Esquilino: tensione durante i controlli

Nel centro cittadino, in zona Esquilino, un cittadino egiziano fermato in via Manin ha reagito con violenza durante l’identificazione, ferendo un Carabiniere della Stazione Piazza Dante, giudicato guaribile in sette giorni.

In via della Lega Lombarda, nel quartiere di Piazza Bologna, tre persone sono state bloccate a bordo di un’auto con sostanze stupefacenti e una pistola “softair” priva del tappo rosso, ritenuta potenzialmente idonea a intimidire.

In Corso Francia una 39enne è stata fermata su un’auto a noleggio con diverse dosi di cocaina e hashish. In via Tigrè, nel quartiere Africano, i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito: sequestrati circa 350 grammi di cocaina, 420 grammi di hashish e materiale per il confezionamento sottovuoto, segno di un’attività organizzata.

Litorale e hinterland sotto controllo

L’operazione si è estesa anche al litorale. A Fiumicino due uomini sono stati fermati dopo un controllo stradale: nelle loro disponibilità sono stati trovati oltre 2.500 euro in contanti e diverse dosi di crack e hashish. Le perquisizioni sono state poi estese ai domicili.

Ad Acilia, infine, una donna romana è stata intercettata in via Gaetano Previati con dosi di cocaina pronte per la vendita.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

