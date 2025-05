Roma blindata, la città attende il nuovo Papa: sicurezza a tutto campo per il Conclave

Mercoledì 7 maggio è il giorno del Conclave, e da ore la Capitale è già in assetto da “Grande Evento”. Dietro le quinte della spiritualità più alta, si muove una macchina operativa imponente.

La chiamano “sostenibile ma d’acciaio”, ed è il dispositivo di sicurezza messo a punto dalla Questura di Roma, riunita ancora una volta in via San Vitale per affinare ogni dettaglio.

Non si tratta solo di garantire l’ordine: è l’intera città a dover convivere con una nuova straordinarietà, sospesa tra fede, politica e afflussi da tutto il mondo.

Conclave e Giubileo: la doppia sfida

Le forze dell’ordine presidiano ogni varco, i controlli raddoppiano e i percorsi cambiano volto. Via della Conciliazione, via di Porta Angelica, piazza del Sant’Uffizio: tutte perimetrate e vigilate. Check-point, varchi di prefiltraggio, pattuglie visibili e in borghese.

La “quotidianità” del Giubileo — che già nel weekend ospiterà il raduno delle bande musicali — si fonde ora con la straordinarietà dell’elezione del nuovo Pontefice. Un sovrapporsi di piani che ha messo in allerta ogni comparto: dalla Gendarmeria vaticana alla Protezione Civile, dai sanitari dell’Ares 118 al personale di Roma Capitale.

Fumate e incognite: la sicurezza si adatta in tempo reale

È per questo che il piano è modulare, adattivo, “on going”, come dicono i tecnici. Le misure si rimodulano sul momento, seguendo l’afflusso dei pellegrini, i movimenti improvvisi dei fedeli, la pressione dei media internazionali. Una vera sfida anche per la viabilità e la vivibilità di tutta l’area attorno al Vaticano.

Oltre San Pietro, Roma si prepara a reggere l’urto della storia

Ma l’attenzione non è solo per il colonnato berniniano. Le altre basiliche giubilari — Santa Maria Maggiore in primis, oggi meta incessante di visitatori dopo l’arrivo delle spoglie di Papa Francesco — sono anch’esse sorvegliate speciali.

E nel frattempo restano attivi i percorsi del pellegrino, i passaggi verso la Porta Santa, i piccoli gesti di fede che continuano nonostante tutto.

In Prefettura, nuove riunioni sono già calendarizzate per aggiornare il quadro. Perché Roma, città eterna, ancora una volta si trova al centro della storia.

E questa volta la storia passa anche per un badge, un metal detector e una fila ordinata di pellegrini che aspettano in silenzio sotto il cielo di maggio.

