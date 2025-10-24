Roma blindata per un weekend di fuoco: tra cortei, cinema, visite di Stato e Lazio-Juventus

Un weekend da maratona per la Capitale. Da oggi, venerdì 24 ottobre, fino a domenica 26, Roma sarà al centro di una fitta rete di eventi, cortei e appuntamenti internazionali che metteranno a dura prova la macchina della sicurezza.

Manifestazioni sindacali, celebrazioni religiose, kermesse cinematografiche, visite diplomatiche e partite ad alta tensione: la Questura si prepara a tre giorni ad altissimo rischio.

Giovedì pomeriggio, in via di San Vitale, si è svolto il tavolo tecnico convocato per pianificare nel dettaglio ogni spostamento, presidio e deviazione. “Una vera e propria maratona”, l’hanno definita dagli uffici della Questura.

Si parte oggi con la visita ufficiale del presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedov, a cui si affianca il primo banco di prova per le forze dell’ordine: un corteo pro-Palestina, organizzato da varie sigle e dall’Usb, che da piazza Verdi arriverà fino all’Auditorium Parco della Musica, dove è in corso la Festa del Cinema di Roma. Occhi puntati sul percorso, che attraversa zone ad alta densità diplomatica.

Sabato 25 ottobre toccherà invece alla Cgil, che porterà in piazza circa 30mila persone per la grande manifestazione nazionale su “diritti, lavoro e salari”.

Il corteo partirà da piazza della Repubblica per concludersi in piazza San Giovanni, dove nel pomeriggio si terrà anche la chiusura di un pellegrinaggio religioso con il passaggio della Porta Santa, alla presenza di numerosi ospiti istituzionali.

Ma la vera prova di forza sarà domenica 26 ottobre. Oltre alla chiusura della Festa del Cinema, Roma ospiterà l’evento interreligioso “Osare la Pace”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.

Una tre giorni che culminerà il 28 ottobre al Colosseo, con la partecipazione di leader europei e del Santo Padre, Papa Leone XIV.

Come se non bastasse, la domenica romana si dividerà tra Angelus in Vaticano e Lazio-Juventus allo Stadio Olimpico (fischio d’inizio alle 20.45), con migliaia di tifosi in arrivo da tutta Italia.

La Questura classifica l’intero weekend come a rischio medio-alto: troppi gli incastri, le zone sensibili e le presenze di rilievo. In campo ci saranno tutte le forze di polizia, insieme a Protezione Civile, Ares 118, unità cinofile, reparto volo e sistemi anti-drone.

Massima attenzione anche per i cortei pro-Palestina: l’obiettivo, fanno sapere da San Vitale, sarà “garantire il diritto a manifestare, coniugandolo con il massimo rigore e il rispetto dell’ordine costituito”.

