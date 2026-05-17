Roma blindata tra Derby e Internazionali: ma il piano sicurezza regge

Un incrocio di passioni, folla e motori che avrebbe potuto paralizzare il quadrante nord della Capitale, ma che per ora si sta muovendo sui binari dell’ordine pubblico.

Il Foro Italico è oggi il cuore pulsante di Roma, stretto contemporaneamente nella morsa della stracittadina calcistica e dei match della terra rossa del tennis mondiale.

Con il fischio d’inizio del Derby della Capitale, si è concluso regolarmente e senza particolari criticità l’afflusso dei tifosi allo Stadio Olimpico, mentre resta altissima l’attenzione per gli Internazionali BNL d’Italia.

Viabilità e pulizia: la macchina municipale all’alba

La complessa macchina logistica si è messa in moto alle prime luci del mattino. Le prime misure di viabilità e i presidi dei vigili urbani sono scattati già alle ore 7:00, ridisegnando la mappa della circolazione della zona.

Il momento più delicato per il traffico si è registrato a partire dalle ore 10:00, quando è scattata la chiusura totale delle arterie stradali attorno al Foro Italico.

Il blocco, durato circa un’ora, è servito a garantire il passaggio in sicurezza dei flussi di tifosi e ha permesso alle squadre di AMA di avviare immediatamente gli interventi straordinari di pulizia e decoro urbano nelle aree adiacenti all’impianto sportivo, liberando le strade dai detriti prima del fischio d’inizio.

Il doppio flusso: stewards e forze dell’ordine nei varchi

Se il calcio si è spostato all’interno degli spalti, l’area monumentale del Foro Italico continua a registrare un incessante viavai di appassionati della racchetta.

L’afflusso per gli Internazionali di tennis è iniziato alle 9:00 di questa mattina e prosegue tuttora a pieno ritmo.

Per evitare pericolosi incroci e sovrapposizioni tra le diverse tifoserie e gli spettatori del tennis, la Questura ha predisposto una rete di filtraggio rigidissima:

I varchi d’accesso: Gli ingressi per gli Internazionali restano presidiati e canalizzati attraverso i corridoi di via delle Olimpiadi e via Canevaro.

I flussi pedonali: Squadre miste di steward e Forze di polizia continuano a gestire e indirizzare i pedoni provenienti dai nodi strategici di Lungotevere della Vittoria e del Ponte della Musica.

L’intera operazione è coordinata in tempo reale dalla sala operativa del Centro per la gestione della sicurezza dell’evento, presieduto dal Capo di Gabinetto della Questura di Roma.

Al tavolo dei bottoni siede anche il coordinatore del Piano di safety nominato dalla Lega Calcio, per monitorare costantemente l’evoluzione dei flussi e garantire che la convivenza tra i due maxieventi prosegua senza incidenti fino al deflusso serale.

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