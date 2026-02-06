Roma, blitz antidroga in periferia: 18 arresti, sequestri e multe alle attività irregolari

Non solo centro storico: la “macchina della sicurezza” capitolina si sposta nei quartieri periferici con un’operazione straordinaria che ha visto impegnati contemporaneamente i Commissariati di sette distretti.

Il bilancio è pesante: 18 arresti, sequestri di droga e sanzioni amministrative per migliaia di euro.

Il “nonno” dello spaccio e il bungalow della droga

Tra gli arrestati, due casi hanno colpito particolarmente gli investigatori per l’originalità delle basi logistiche:

Primavalle : Un uomo di 73 anni aveva trasformato la propria abitazione in un vero e proprio magazzino di smistamento per le dosi destinate al quartiere, continuando a gestire l’attività nonostante l’età avanzata.

San Paolo: In un’area apparentemente tranquilla, un uomo aveva allestito un bungalow come centrale di confezionamento, completo di tutto il necessario per preparare le dosi pronte alla vendita.

In totale, sono stati sequestrati 300 grammi di cocaina, 2,5 kg di marijuana e numerose dosi di hashish, sottratte alla rete dello spaccio cittadino.

Sanzioni amministrative e controlli commerciali

Il blitz ha riguardato anche la regolarità delle attività commerciali. A Fidene, due sale scommesse sono state multate per un totale di 8.000 euro per violazioni legate agli orari di accensione delle slot e all’assenza dei preposti alla gestione delle scommesse.

In altre zone periferiche, due esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni ai regolamenti comunali, nell’ambito di controlli a tappeto volti a garantire la sicurezza urbana e la legalità sul territorio.

Evasori dai domiciliari e violazioni del divieto di avvicinamento

L’intensificazione dei pattugliamenti ha permesso di intercettare anche soggetti che pensavano di passare inosservati:

Casilino : due uomini sorpresi in strada nonostante fossero agli arresti domiciliari (uno per furto di carburante, l’altro per droga).

Aurelio: denunciato un individuo che ha violato il divieto di avvicinamento, continuando a perseguitare la vittima nonostante la misura cautelare.

