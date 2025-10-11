Roma, blitz della Polizia: colpite abitazioni, bus e centri commerciali

Ventidue episodi criminosi in pochi giorni, tra rapine, furti, borseggi, evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

È il bilancio dell’intensa attività di contrasto della Polizia di Stato di Roma ai reati predatori, un’operazione a tappeto che ha portato all’arresto di ladri seriali, rapinatori e persino di un evaso “in corsa” con ancora il braccialetto elettronico addosso.

Dalle strade del centro alle periferie più dense, passando per centri commerciali, autobus e aree turistiche, la mappa degli interventi racconta una città dove i colpi sono sempre più audaci, ma la risposta delle forze dell’ordine non si è fatta attendere.

Il poliziotto derubato (ma solo in teoria)

Tra i casi più emblematici, quello accaduto nel quartiere Tuscolano, dove tre giovani di origine georgiana hanno tentato un furto in appartamento. Sfortuna ha voluto che il proprietario fosse… un poliziotto.

Allertato dal sistema di videosorveglianza collegato al suo cellulare, l’agente ha fatto scattare l’intervento dei colleghi del Commissariato Romanina, che hanno bloccato i tre in piena “azione”: il palo e i due esecutori materiali.

Prima hanno tentato di spintonare gli agenti, poi sono finiti in manette con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Furti nei centri commerciali: il “kit del mestiere” antitaccheggio

Sempre gli agenti della Romanina hanno fermato cinque persone ritenute responsabili di una serie di furti nei grandi centri commerciali e supermercati.

I ladri si erano organizzati con un vero e proprio “kit da professionisti”: borse schermate e strumenti studiati per eludere i dispositivi antitaccheggio.

Autobus e turisti nel mirino dei borseggiatori

Anche i mezzi pubblici sono finiti nel mirino dei ladri. Gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio hanno arrestato un uomo sorpreso in flagranza mentre cercava di sfilare il cellulare a un turista a bordo di un autobus.

Un colpo rapido, ma la prontezza degli agenti lo ha fermato prima della fuga.

Cittadini sentinelle e inseguimenti nei quartieri

In diversi quartieri — da Ponte Milvio all’Aurelio, da Monte Mario a Primavalle — le pattuglie delle Volanti e dei Commissariati di zona hanno operato con decisione, spesso grazie alle segnalazioni dei residenti.

A via Federico Borromeo, ad esempio, alcuni cittadini hanno assistito a un’aggressione poi degenerata in tentata rapina ai danni di una ragazza: la Polizia è intervenuta in pochi minuti, arrestando un giovane tunisino.

Evaso con il braccialetto elettronico

Sempre a Primavalle, un uomo ha tentato di fuggire dopo aver rifiutato di pagare la corsa a un tassista.

Fermato poco dopo, gli agenti hanno notato un insolito rigonfiamento sotto i pantaloni: era il braccialetto elettronico.

Per lui, oltre alla denuncia per mancato pagamento, è scattato anche l’arresto per evasione.

