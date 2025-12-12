Roma, blocco del traffico nella ZTL Fascia Verde domenica 14 dicembre: tutte le regole

Domenica 14 dicembre 2025 Roma scende in campo contro l’inquinamento: nella ZTL “Fascia verde” scatterà il blocco del traffico per le auto e i mezzi più inquinanti.

A partire dalle 7.30 alle 10.30 del mattino e dalle 17 alle 20 della sera, non potranno circolare:

Autovetture Euro 3 benzina ed Euro 4 diesel ;

Ciclomotori e motoveicoli a 3 e 4 ruote Euro 2 alimentati a gasolio;

Veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) alimentati a benzina Euro 3 o diesel Euro 4.

La misura si rende necessaria a seguito delle rilevazioni della rete urbana di monitoraggio, validate dall’ARPA Lazio, che hanno registrato il prolungato superamento del PM10, confermando una situazione di criticità ambientale.

Oltre al blocco del traffico, sono previste altre limitazioni:

Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (quando esiste un impianto di riscaldamento alternativo) non conformi alla classe 3 stelle secondo il D.M. n. 186 del 7 novembre 2017;

Divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipo.

L’invito delle autorità è a privilegiare mezzi pubblici, mobilità sostenibile e auto a basso impatto ambientale, per contribuire a ridurre le emissioni e proteggere la qualità dell’aria della Capitale.

