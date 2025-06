Roma, bonus da 35 euro per gli abbonati Atac: si potrà usare sui mezzi in sharing

Un piccolo grande incentivo per cambiare abitudini, lasciare a casa l’auto e scoprire un nuovo modo di muoversi in città. È questa la filosofia alla base della nuova misura del Campidoglio, che ha deciso di premiare i pendolari del trasporto pubblico con un voucher mensile da 35 euro da usare sui mezzi in sharing.

Il provvedimento, appena approvato dalla Giunta capitolina, riguarda i 170mila abbonati mensili Atac, che ora potranno utilizzare l’equivalente del costo dell’abbonamento per spostarsi su monopattini, biciclette, scooter o auto condivise.

Non una rivoluzione, ma un passo concreto per favorire quella che gli esperti chiamano “mobilità dell’ultimo miglio”: quel tratto di strada tra casa e fermata, o tra fermata e lavoro, spesso determinante per scegliere se prendere i mezzi pubblici… o la macchina.

Come funziona il bonus?

Il voucher da 35 euro sarà spendibile una sola volta al mese su un unico operatore a scelta tra quelli autorizzati: monopattini di Bird, Dott e Lime, bici di Dott e Lime, scooter di Cooltra, auto in car sharing di Roma Mobilità, EnJoy, Drivalia e ShareNow.

L’importo permette di coprire fino a 15 corse brevi, ideale per piccoli tragitti cittadini. L’unico vincolo: non sarà possibile cambiare mezzo o operatore durante il mese.

La novità si affianca a quella già in vigore per gli abbonati annuali (425mila utenti), che riceveranno un voucher da 100 euro, utilizzabile esclusivamente su scooter e auto in sharing. Questo perché già beneficiano di 80 corse gratuite mensili su monopattini e biciclette.

Da dove arrivano i fondi?

A finanziare l’iniziativa saranno 5,32 milioni di euro stanziati dallo Stato con il decreto interministeriale 417/2022. Risorse che il Comune ha deciso di utilizzare entro la scadenza del 30 giugno, destinandole a un sistema integrato di trasporti che punta a recuperare utenti, dopo il forte calo registrato nel post-pandemia: 20 milioni di euro in meno di abbonamenti mensili e 50 milioni in meno dai biglietti singoli in cinque anni.

Mobilità più snella, meno traffico

«Una delibera molto importante – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – che darà nuovo slancio alla sharing mobility e all’intermodalità urbana. I dati dimostrano che ci stiamo avvicinando agli obiettivi: più trasporto pubblico, più decoro, più servizi capillari».

