Roma, boom di borseggi: raffica di arresti tra metro, bus e locali turistici

Roma continua a essere un paradiso per i turisti, ma anche un inferno per chi finisce nel mirino delle bande di borseggiatori. Tra metropolitane, autobus, fast food e locali affollati, le mani leste dei ladri colpiscono senza sosta.

Ma questa volta i carabinieri hanno risposto con un’operazione lampo: in poche ore, ben nove borseggiatori sono stati arrestati in flagranza di reato.

Banda di latinos fermata in un fast food del centro

Tra gli arresti più eclatanti, quello di una banda di latinos – un uomo e due donne, di 55, 54 e 58 anni – sorpresi all’opera in un fast food nel cuore della Capitale.

I tre, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sono stati notati dai carabinieri di Piazza Venezia mentre si aggiravano con fare sospetto tra i tavoli.

Dopo un breve pedinamento, i militari sono intervenuti proprio mentre la banda stava sfilando il borsello di un turista giapponese, seduto a consumare il pasto. Refurtiva recuperata e restituita alla vittima, mentre i tre borseggiatori sono finiti in manette.

Ladri in azione su bus e metro: arresti a raffica

Non solo locali turistici: anche il trasporto pubblico resta terreno fertile per i borseggiatori.

Linea autobus H, Piazza Ara Coeli: un 47enne georgiano, senza dimora, è stato bloccato dai carabinieri della stazione Piazza Farnese subito dopo aver rubato il cellulare a una turista italiana. La donna non si era accorta di nulla, ma i militari lo hanno colto sul fatto.

Metro Vittorio Emanuele: un peruviano di 36 anni, approfittando della calca nel convoglio, ha sfilato il portafoglio a uno studente messicano. Peccato per lui che i carabinieri della stazione Via Vittorio Veneto lo tenessero d’occhio: arresto immediato.

Metro Colosseo: stessa dinamica per un 60enne algerino, fermato dopo aver rubato lo smartphone a un turista pakistano. Nella stessa zona, poco dopo, è finito in manette un francese di 40 anni, trovato in possesso di un telefono rubato poco prima a una turista straniera. Anche per lui, manette ai polsi.

La metro A nel mirino: altri tre arresti

Anche la linea A della metropolitana si conferma un hotspot per i borseggiatori.

Stazione Monte Mario: i carabinieri hanno arrestato un romeno di 37 anni, sorpreso mentre cercava di sfilare il portafoglio dalla borsa di una turista.

Stazione Trionfale: a pochi passi da lì, un cileno di 35 anni, già noto per reati simili, è stato bloccato mentre sottraeva il portafogli a un’italiana.

Largo Gaetana: un borseggiatore francese, allontanatosi in modo sospetto dalla metro, è stato perquisito dai carabinieri: in tasca aveva uno smartphone rubato poco prima nella stazione Colosseo.

Una piaga senza fine, ma i controlli aumentano

Tutte le vittime hanno presentato denuncia e gli arresti sono stati convalidati. Le forze dell’ordine assicurano un’intensificazione dei controlli per arginare un fenomeno che, soprattutto nelle zone turistiche, resta all’ordine del giorno.

Per i turisti e i cittadini, resta il consiglio di fare sempre attenzione a borse e zaini, specie nei luoghi affollati. Ma almeno per nove ladri, stavolta, il viaggio si è concluso con le porte del carcere.

