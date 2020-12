Roma, Bordoni (Lega): Bene l’Odg votato alla Camera ma completare riforma del 2009

“Bene l’Odg votato l’altro ieri alla Camera per attribuire risorse speciali per Roma ma è essenziale continuare anche a rafforzarne le prerogative e i poteri a completamento della riforma del 2009.”

Così il consigliere capitolino Davide Bordoni che aggiunge: “La Lega, come ribadiscono i vertici del partito, chiede un ordinamento autonomo e poteri mirati al fine di equiparare la Città alle altre capitali europee, partendo da concetti base come la garanzia di servizi efficienti. Il Parlamento e il Governo si impegnino alla formulazione di una proposta specifica, condivisa e trasversale, nell’interesse di Roma e dei romani”.

“Si riparta, quindi – conclude Davide Bordoni – dalla Legge del 2009 approvata dal Governo di Centrodestra, in un quadro in cui riqualificare lo status e la natura giuridica di Roma Capitale sia un obiettivo imprescindibile facendo riferimento a condizioni speciali di autonomia legislativa e amministrativa anche dalla Regione Lazio. Mai come in questo momento è essenziale dotarsi di nuovi poteri per arginare il declino economico della Capitale”.