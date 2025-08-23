Roma, borseggi in centro: tre arresti in via Nazionale

Colpo mancato per una banda di borseggiatori in pieno centro a Roma. I Carabinieri del Comando Piazza Venezia, impegnati in un servizio antiborseggio tra le vie dello shopping, hanno arrestato tre cittadini peruviani – due uomini e una donna – accusati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

I militari li hanno notati mentre uscivano in fretta da un esercizio commerciale di via Nazionale, gettando a terra una carta di credito e una tessera sanitaria. Un dettaglio che ha insospettito subito i Carabinieri.

Gli accertamenti hanno infatti rivelato che quei documenti appartenevano a un cittadino romano, derubato poco prima mentre cenava in un ristorante della Galleria Alberto Sordi.

La conferma è arrivata dalla cassiera del negozio: i tre avevano tentato di utilizzare proprio quella carta di credito per fare degli acquisti, salvo poi disfarsene quando hanno capito che qualcosa non stava andando come previsto.

Le verifiche successive hanno permesso di ritrovare un borsello con all’interno denaro, smartphone e documenti personali, anch’essi appartenenti alla vittima. La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, i Carabinieri hanno arrestato i tre borseggiatori in flagranza di reato. Dopo il fermo, sono stati condotti nelle aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.