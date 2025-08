Roma, borseggi tra i pellegrini: arresti in metro e ai Fori Imperiali

Nei giorni in cui Roma accoglie decine di migliaia di giovani pellegrini, arrivati da ogni angolo del mondo per il Giubileo dei Giovani, la città si mostra sotto la sua veste più bella e solidale. Ma dietro la facciata di festa e spiritualità, si muove anche chi approfitta della folla e della confusione per colpire.

A contrastare questi episodi di microcriminalità ci sono loro: i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, che nelle ultime ore hanno intensificato i controlli, dando vita a un servizio straordinario di presidio del territorio.

Un’azione mirata non solo a garantire la sicurezza quotidiana di cittadini e turisti, ma anche a tutelare i giovani fedeli nei luoghi dove soggiornano e lungo le vie che li conducono agli appuntamenti giubilari.

In poche ore sono scattati cinque arresti, tutti per furto aggravato. Le storie sono diverse, ma unite da un filo comune: quello di una Capitale che non abbassa la guardia.

Alla fermata “Battistini” della metro A, i Carabinieri della stazione di Madonna del Riposo hanno bloccato una donna incinta, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa a sfilare il portafoglio dal marsupio di un turista australiano. Un gesto fulmineo, nella calca di un vagone affollato, che però non è sfuggito agli occhi attenti degli uomini in divisa.

Sempre lungo la linea A, ma questa volta più vicini al centro, i militari della stazione Monte Mario hanno fermato due uomini, uno cileno e uno cubano, che in concorso tra loro avevano appena sottratto lo smartphone a una turista tedesca. Anche in questo caso, la rapidità del furto non ha impedito ai Carabinieri di intervenire in tempo.

Scenario differente in via dei Fori Imperiali, nel cuore del centro storico, dove due donne — anche qui una delle due in stato di gravidanza — sono state seguite dai Carabinieri della stazione Piazza Farnese per alcuni minuti.

Il loro atteggiamento sospetto ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno atteso il momento giusto: le due sono state colte sul fatto mentre sfilavano 90 euro dalla tasca di uno zaino appartenente a una turista cinese.

In tutti i casi, le vittime hanno sporto denuncia, consentendo l’avvio delle procedure giudiziarie.

