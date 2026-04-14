Roma, borseggio con la “tecnica del velo”: il ladro incastrato da un agente fuori servizio

L’intuito non va mai in pausa, soprattutto per chi è abituato a osservare ogni dettaglio. È così che, anche fuori servizio, un agente della Squadra Mobile di Roma è riuscito a sventare un furto con destrezza a pochi passi dalla Questura di Roma.

Erano circa le 19 di ieri quando il poliziotto, in forza alla VI Sezione — i cosiddetti “Falchi” — ha notato un giovane muoversi con atteggiamento sospetto tra i passanti.

Un gesto, apparentemente innocuo, ha attirato la sua attenzione: un foulard usato con abilità per coprire le mani mentre si avvicinava a una donna distratta al telefono.

Il trucco del “velo”

Una tecnica semplice, ma collaudata. Il borseggiatore utilizzava il tessuto come una barriera visiva per nascondere i movimenti, creando una sorta di schermo tra sé e gli occhi di eventuali testimoni. Dietro quel velo improvvisato, le dita si muovevano rapide: zip aperta, oggetti pronti per essere sottratti.

Ma proprio nel momento decisivo, quando la borsa era già stata aperta, è scattato l’intervento. L’agente ha bloccato il giovane sul posto, impedendogli di portare a termine il furto.

Il documento sospetto e i precedenti

Una volta fermato, il ragazzo ha tentato di sorprendere il poliziotto mostrando un tesserino che lo identificherebbe come appartenente alle forze dell’ordine peruviane. Un dettaglio su cui sono ora in corso verifiche.

Accompagnato negli uffici della Polizia di Stato, sono emersi altri elementi a suo carico: precedenti per reati contro il patrimonio e il possesso di una tessera della metropolitana risultata rubata nei mesi scorsi.

Arresto convalidato

Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Questa mattina, davanti al giudice nelle aule di Piazzale Clodio, l’arresto è stato convalidato, insieme alla correttezza dell’intervento degli agenti.

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