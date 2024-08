Roma brucia: una serie di roghi invade la zona sud della città. Fiamme anche sul Raccordo anulare

Roma arde ancora. Una serie di roghi ha trasformato martedì 6 agosto in una giornata di caos totale e alta tensione. Dal quartiere Laurentina fino a Ponte Galeria, attraversando le aree limitrofe a Parco de’ Medici e Centro Giano, il fuoco ha lasciato dietro di sé una scia di disagi e un traffico paralizzato sul Grande Raccordo Anulare (GRA).

Dalle 15:00 circa, due squadre dei vigili del fuoco, affiancate da due autobotti, sono state chiamate a combattere un vasto incendio di sterpaglie in via Commendatore Azelio Marsicola.

Per coordinare le operazioni di spegnimento, è stato richiesto l’intervento del DOS, con il supporto di due moduli antincendio. Le fiamme, insieme al denso fumo nero, si sono immediatamente fatti notare nei quartieri di Acilia, Ponte Galeria, Centro Giano, Casal Bernocchi e persino Ostia.

Intorno alle 15:45, un altro devastante incendio ha messo in ginocchio il traffico sul GRA, all’altezza del chilometro 54 verso l’uscita Laurentina, obbligando alla chiusura completa della carreggiata in entrambe le direzioni.

Le lunghe code si sono formate rapidamente, intrappolando centinaia di automobilisti tra il chilometro 3,049, appena dopo l’area di servizio Ardeatina, e lo svincolo 26 della Pontina.

La situazione è ulteriormente precipitata con nuovi roghi segnalati in diverse zone della città: dallo Sheraton Hotel a Parco de’ Medici, fino al GRA all’altezza dell’Eur e via del Mare. Le fiamme hanno aggredito anche via delle Case Basse e via di Valleranello.

Non solo il Raccordo Anulare, ma anche l’autostrada A1 è stata vittima del fuoco, con un incendio divampato tra l’allacciamento Diramazione Roma Nord (Km 531) e lo svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km 516), in direzione Firenze, rendendo ancora più complessa la giornata per chi era in viaggio verso il nord.

