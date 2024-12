Roma, caccia ai borseggiatori: blitz dei Carabinieri tra turisti e shopping natalizio

La Capitale si prepara alle feste natalizie con una sicurezza rafforzata e controlli serrati.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno intensificato le verifiche nei punti più affollati della città, tra vie dello shopping, stazioni metro e luoghi turistici.

Il risultato? Una maxi operazione che ha portato all’arresto di 17 borseggiatori, accusati di furto aggravato e fermati in flagranza.

Furti sventati tra Piazza Venezia e via del Corso

Tra gli episodi più significativi, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Venezia hanno arrestato due giovani donne di origini bosniache, di 24 e 26 anni, sorprese a derubare una turista in piazza Pasquale Paoli.

Poco distante, in via del Corso, i militari della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato altre due donne, di 21 e 24 anni, entrambe bulgare e già note alle forze dell’ordine, che avevano sottratto con abilità il portafoglio a una turista israeliana.

Turista derubato al bar: ladre fermate dopo un pedinamento

In un’operazione mirata a via Nicola Salvi, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno seguito a distanza due donne, una peruviana di 25 anni e una cubana di 28 anni.

Dopo un lungo pedinamento, le due sono state bloccate mentre rubavano il portafoglio a un turista turco seduto all’esterno di un bar, ignaro di quanto stava accadendo.

Galleria Sciarra: altri due arresti per furto in pieno centro

Nella storica Galleria Sciarra, due cittadini romeni, un uomo di 32 anni e una donna di 35, sono stati fermati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro.

I due, entrambi senza fissa dimora, sono stati sorpresi mentre sfilavano il portafoglio a una cittadina italiana intenta a passeggiare tra le vetrine.

Metropolitane sotto controllo: blitz nelle linee A e B

Le stazioni delle linee A e B della metropolitana sono state un altro punto cruciale dei controlli. I Carabinieri delle Stazioni di Roma Salaria, Viale Eritrea e Monte Mario, insieme al Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, hanno arrestato otto borseggiatori in poche ore, bloccandoli mentre tentavano di derubare passeggeri tra la folla.

Bilancio positivo e arresti convalidati

Tutte le vittime dei furti hanno sporto denuncia, mentre i 17 arrestati sono stati trasferiti presso le autorità competenti.

Gli arresti sono stati convalidati e l’operazione ha rappresentato un successo nella lotta contro il fenomeno del borseggio, che aumenta esponenzialmente durante il periodo natalizio.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.