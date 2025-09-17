Roma cambia le regole dei pass disabili: “Stop agli abusi, più trasparenza”

Per anni i pass disabili sono stati un salvacondotto prezioso per chi ne aveva diritto, ma spesso anche un lasciapassare abusato da intere famiglie.

Bastava associare fino a tre vetture allo stesso CUDE e, di fatto, il contrassegno diventava un accesso universale alle ZTL e agli stalli dedicati. Un privilegio pensato per chi ha bisogno reale, che troppo spesso si trasformava in scorciatoia.

Dal 15 ottobre tutto cambierà. Roma stringe le maglie e introduce nuove regole: ogni pass potrà essere collegato a un’auto principale e a una seconda, solo come riserva.

Ma attenzione: per utilizzare quest’ultima sarà necessario fare domanda e ottenere un’autorizzazione temporanea.

E soprattutto, non sarà più possibile che due auto legate allo stesso contrassegno circolino contemporaneamente nelle zone a traffico limitato.

Un cambio di passo che, secondo l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, avrà effetti immediati: “La riduzione da tre a due auto farà scendere le vetture autorizzate da 220mila a 160mila”.

Numeri che si sommano a un altro risultato importante: l’incrocio dei dati ha già portato alla revoca di circa 19mila permessi, scendendo così da 100mila a 80mila pass attivi.

In molti casi, ha spiegato Patanè, si trattava di contrassegni intestati a persone decedute, mai restituiti dalle famiglie.

“Con questa riduzione e con la prossima installazione dei varchi in uscita – ha aggiunto l’assessore – crediamo di poter dire che le truffe, particolarmente odiose in questo ambito, saranno finalmente superate”.

