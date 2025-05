Roma cambia volto (di nuovo): l’urbanistica si sdoppia per correre verso il 2027

Un’altra piccola rivoluzione silenziosa è avvenuta dentro i corridoi del Campidoglio.

Questa volta a cambiare è il cuore della macchina amministrativa che governa lo sviluppo urbanistico della Capitale.

Con una delibera approvata a ridosso del ponte del Primo Maggio, la giunta di Roberto Gualtieri ha deciso di mettere mano – ancora una volta – alla Macrostruttura Capitolina.

E lo fa con un colpo netto: il dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica viene diviso in due.

Non è un semplice cambio di insegne sulle porte degli uffici. È un passo strategico, pensato per accelerare i progetti in corso e quelli in arrivo entro il 2027.

Da oggi, quindi, esistono due dipartimenti distinti: Programmazione Urbanistica, dedicato alla pianificazione generale e alla trasformazione urbana, e Attuazione Urbanistica, che gestirà l’edilizia pubblica e privata e le convenzioni urbanistiche.

Una decisione maturata, a quanto si apprende, anche grazie alla forte spinta dell’assessore Maurizio Veloccia. In tre anni, il lavoro messo in campo è stato enorme: dalla digitalizzazione delle procedure di affrancazione nei piani di zona, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, fino ai complessi progetti di rigenerazione urbana in aree chiave della città come Bravetta, Tor Bella Monaca, l’ex Fiera di Roma e Corviale.

A rimanere alla guida della Programmazione sarà Gianni Gianfrancesco, già direttore del vecchio dipartimento PAU e figura di riferimento proveniente dalla Regione Lazio. Alla direzione della nuova Attuazione Urbanistica arriva invece Antonello Fatello, un veterano dell’amministrazione capitolina.

Ingegnere, con oltre trent’anni di esperienza nei settori strategici della città, Fatello ha vissuto buona parte della sua carriera tra piani attuativi e opere pubbliche, prima di spostarsi – nel 2022 – al dipartimento Mobilità. Dove, pare, il suo addio non è passato inosservato.

Quella approvata il 17 aprile e formalizzata il 29 non è che l’ultima tappa di un processo iniziato nel 2021 con l’istituzione della nuova Macrostruttura Capitolina.

Da allora, l’assetto degli uffici è stato più volte ritoccato: tra nomine, scambi di direzione, e l’istituzione di nuovi “uffici di scopo”, la giunta Gualtieri ha cercato di cucire una macchina amministrativa che fosse all’altezza delle ambizioni di una città in cerca di rilancio.

Ora, con due teste pensanti dedicate ciascuna a un compito preciso, Roma spera di correre più veloce. Perché il 2027 non è poi così lontano.

