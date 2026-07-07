Roma, camion dell’Ama va a fuoco in servizio: l’autista scarica l’immondizia sulla Casilina

Pomeriggio di caos e paura lungo la via Casilina. Un principio di incendio è divampato all’interno del cassone blindato di un automezzo dell’Ama adibito alla raccolta dei rifiuti urbani mentre il mezzo era in pieno servizio.

Solo il sangue freddo e la prontezza di riflessi dell’operatore ecologico alla guida hanno evitato che il compattatore si trasformasse in una bomba di fuoco in mezzo alle case: accortosi delle dense colonne di fumo nero che fuoriuscivano dal carico posteriore, l’autista ha accostato la vettura e ha attivato immediatamente i comandi idraulici, ribaltando e scaricando l’intera montagna di rifiuti in fiamme direttamente sull’asfalto.

L’allarme è scattato intorno alla metà del pomeriggio all’altezza del civico 410 della via Casilina, richiamando l’attenzione di decine di residenti e negozianti della zona.

Fiamme domate e strada bloccata fino a via Cencelli

La mossa d’emergenza del conducente ha permesso di isolare il focolaio, mettendo al sicuro il motore e i serbatoi del camion della municipalizzata romana.

In pochi minuti sul posto sono confluite le squadre dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

I pompieri hanno aggredito le fiamme sparse sul manto stradale, domando il rogo rapidamente e procedendo al successivo raffreddamento dei materiali bruciati. L’intervento si è concluso senza feriti né intossicati.

Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza e permettere a un secondo mezzo dell’Ama di rimuovere i rifiuti carbonizzati, i caschi bianchi hanno dovuto blindare il quadrante.

Il tratto di via Casilina in direzione periferia è stato provvisoriamente chiuso al traffico nel segmento compreso tra via di Torpignattara e via Amedeo Cencelli, paralizzando la viabilità locale e rallentando le corse dei mezzi pubblici di superficie fino alla completa bonifica della carreggiata.

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