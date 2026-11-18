Traffico paralizzato, cantieri in proroga e una delibera da correggere in fretta e furia per rimediare allo stop incassato al Tar. A Roma la gestione della mobilità viaggia tra disagi temporanei e la promessa di normalità fissata per la prossima primavera. I 150 interventi di rifacimento stradale andranno avanti per altri cinque mesi e mezzo, affidati per lo più a turni notturni per attutire le proteste di automobilisti e residenti.

Il dietrofront sul Tar: la nuova norma sui furgoni attesa in Aula

Intanto, sul fronte dei corrieri e delle merci nella Ztl del Centro storico, il Campidoglio prova a chiudere la partita con le categorie produttive. Dopo i rilievi dei giudici amministrativi sulla mancanza di concertazione, la nuova norma — attesa in Assemblea Capitolina entro dicembre — spalmerà il passaggio dei furgoni dalle 6 alle 22. Una misura d’emergenza per evitare l’intasamento delle ore di punta, spacciata per una svolta strutturale.

Stretta sulle vetture e bollettino dei rallentamenti in centro

Tra le pieghe del piano della mobilità, il Comune rivendica però il pugno duro contro il parco auto privato. L’eliminazione dei pass intestati a disabili deceduti, lo stop alle terze auto e l’introduzione del pedaggio d’ingresso per le vetture ibride ed elettriche avrebbero tolto dalla strada ben 130 mila veicoli.

Risultati sbandierati dall’amministrazione insieme alle rilevazioni high-tech sul cantiere della metro C a piazza Venezia, dove il rallentamento medio della circolazione si è attestato a un minuto e quaranta secondi: un piccolo dazio digitale per una città perennemente in metamorfosi.

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