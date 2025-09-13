Roma, caos in discoteca: turista riprende la rissa con il telefono ma finisce in ospedale

Una notte di divertimento si è trasformata in paura nel cuore di Roma. All’interno di una discoteca di Largo del Teatro della Valle, tra mercoledì e giovedì, è esplosa una violenta rissa che ha coinvolto decine di giovani e lasciato a terra due feriti, tra cui un turista americano di 30 anni.

Tutto sarebbe iniziato quando due ragazze sarebbero state prese di mira da un gruppo di persone. A difenderle sono intervenuti alcuni ragazzi, e nel giro di pochi istanti la situazione è degenerata in un parapiglia generale.

A farne le spese maggiori è stato proprio il turista statunitense, che inizialmente stava solo riprendendo la scena con lo smartphone.

Trascinato improvvisamente nella lite, è rimasto ferito alla testa: trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, i medici gli hanno riscontrato una frattura composta all’occipite destro con una prognosi di trenta giorni.

Nella rissa ha riportato conseguenze anche un altro ragazzo, colpito a un braccio: per lui si parla di frattura, ma con un quadro clinico meno grave.

Sul caso indagano gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Le verifiche però risultano più complesse del previsto: le telecamere interne della discoteca, che avrebbero potuto fornire immagini decisive, al momento dell’episodio erano fuori uso.

