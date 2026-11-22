Nuovo intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro i furti nei grandi poli dello shopping capitolino. La scorsa mattina, in via Alberto Lionello, presso il centro commerciale «Porta di Roma», i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza tre persone di nazionalità peruviana — due donne di 24 e 25 anni e un 28enne, tutti con precedenti — gravemente indiziate di furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito, i tre sono stati bloccati poco dopo aver prelevato vari capi firmati in diversi negozi della struttura, riponendoli in una borsa schermata predisposta per eludere i dispositivi antitaccheggio all’uscita.

Merce per circa 2.500 euro restituita ai negozianti e rito direttissimo in vista

La refurtiva, valutata intorno ai 2.500 euro in totale, è stata interamente recuperata dai carabinieri e riaffidata ai responsabili dei punti vendita. Disposta dall’autorità giudiziaria la permanenza dei tre arrestati nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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