Roma Capitale aderisce a ‘M’illumino di meno’, l’iniziativa della trasmissione ‘Caterpillar’ e di Rai Radio 2, giunta alla diciassettesima edizione.

“M’illumino di Meno” è una giornata dedicata agli stili di vita sostenibili, nata nel 2005 per promuovere il risparmio energetico tramite gesti simbolici. Spegnere una piazza o un monumento, ad esempio, per sensibilizzare all’uso responsabile delle fonti energetiche. L’edizione 2021 è dedicata al “Salto di Specie”, vale a dire all’evoluzione ecologica dei singoli comportamenti come strumento per uscire migliori dalla pandemia.

A spegnersi simbolicamente, alle 19.30 di oggi e per trenta minuti, in nome della salvaguardia dell’ambiente, saranno le luci di piazza del Campidoglio, di Palazzo Senatorio e dei Musei Capitolini.