Roma Capitale in campo per UEFA EURO 2020

Celebrare il 60° anniversario degli Europei di calcio e riportare verso la normalità l’organizzazione dei grandi eventi: sono i due obiettivi che animeranno UEFA EURO 2020, la 16ª edizione del torneo continentale per squadre nazionali maggiori maschili, organizzato dalla UEFA. Roma sarà così protagonista assoluta di un mese caratterizzato finalmente da socialità e condivisione, dopo un lungo periodo di chiusure e restrizioni.

Durante i giorni del torneo, infatti, Roma Capitale, in sinergia con UEFA e la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), organizzerà iniziative diffuse sul territorio cittadino. Lo Stadio Olimpico potrà ospitare, sulla base di protocolli sanitari per il contenimento e la prevenzione del Covid, circa 16mila spettatori.

Viene presentata oggi ufficialmente la Local Ambassador per Roma di UEFA EURO 2020: l’attrice Cristiana Capotondi, che rappresenterà la città durante le iniziative e gli eventi. Si aggiunge ad altri due Ambassador: i campioni Gianluca Vialli e Francesco Totti. Le principali informazioni, contenuti e indicazioni su eventi e iniziative a Roma saranno disponibili in tempo reale sul sito ufficiale .

Il cuore pulsante delle attività sarà il Football Village situato in Piazza del Popolo. Intorno graviteranno 4 Hot Spot collocati da Roma Capitale nei pressi di via del Corso: Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi. Tutti questi spazi andranno a configurare così una Fan Zone che accoglierà cittadini e turisti, amanti del calcio e appassionati di cultura. In particolare in Piazza del Popolo saranno allestiti due maxischermi e un palco per guardare le partite del torneo, mentre sarà possibile passeggiare e intrattenersi tra dieci stand messi a disposizione dagli sponsor e dai partner dei progetti di Roma Capitale. In via dei Fori Imperiali verrà invece montato uno schermo per tutte le partite che si svolgeranno a Roma.

Presso la Terrazza del Pincio, Roma Capitale farà allestire un Media Center, luogo di lavoro e ritrovo di tutti i professionisti dell’informazione, e una Food Area che proporrà i principali prodotti della tradizione culinaria e gastronomica romana. Subito fuori il Media Center sarà organizzato un Dome, una cupola che proporrà attività di intrattenimento all’interno di un diametro di 10 metri, con iniziative promosse dai principali sponsor della manifestazione. A rafforzare la visibilità delle iniziative promosse da Roma Capitale saranno i due Local Media Supporter: Corriere dello Sport-Stadio e Dimensione Suono Roma.

L’organizzazione di UEFA EURO 2020 potrà inoltre contare su una squadra di volontari che verrà coordinata da Roma Capitale. Il loro lavoro sul territorio, di concerto con il programma volontari promosso dalla UEFA, costituirà la spina dorsale per l’accoglienza e gli spostamenti di cittadini e visitatori. Saranno, infatti, impiegati soprattutto in aree come stazioni ferroviarie e aeroporti, hub di trasporto, dal centro di Roma sino alle periferie. Forniranno inoltre supporto presso la Fan Zone e il Media Center, rispondendo a ogni singola richiesta di informazioni.

Roma sarà una delle città che ospiteranno UEFA EURO 2020, insieme ad Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, Londra, e San Pietroburgo. Venerdì 23 aprile la UEFA prenderà una decisione sulle restanti tre città: Bilbao, Dublino e Monaco. Mascotte dell’evento è Skillzy, ispirata al mondo del freestyle.

Qui altri dettagli sul torneo a Roma.

“Siamo lieti di poter confermare che gli Europei UEFA EURO 2020 si terranno a Roma. La Capitale d’Italia era già pronta da un anno ad ospitare questo grande evento internazionale. E lo è ancora di più oggi perché rappresenta un’occasione di ripartenza. Sarà uno spettacolo unico dall’appeal incredibile, non solo e semplicemente perché ospitiamo quattro partite di calcio del campionato continentale ma perché sarà un evento che coinvolgerà Roma con molteplici iniziative, sportive ma anche culturali e di intrattenimento, nella splendida cornice della nostra città in una delle Fan Zone più grandi d’Europa”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Avremo un mese denso di iniziative a corollario delle gare sportive, un mese di cultura, sport, intrattenimento, musica e spettacolo nel pieno rispetto delle normative anti Covid che ci verranno indirizzate. La città è assolutamente preparata per offrire ai turisti, ai cittadini e ai tifosi che potranno assistere di persona alle gare un momento di convivialità e di socialità di cui abbiamo fortemente sentito la mancanza in questi ultimi mesi. Siamo entrati nel vivo della manifestazione, il Trophy Tour, con la Coppa che ha girato per i luoghi più iconici della nostra città, rappresenta il primo evento degli Europei. Ringrazio tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione della manifestazione, a partire dai diversi uffici di Roma Capitale, e, in particolar modo, l’Ufficio di Scopo predisposto per l’evento sotto il mio impulso in qualità di Commissario Straordinario eletto dalla Sindaca per UEFA EURO 2020”, afferma Daniele Frongia, Commissario Straordinario UEFA EURO 2020.

“Una festa di calcio e una festa di sport – le parole di Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport -. È questo che immagino sarà l’11 giugno per l’Italia. La partita inaugurale di UEFA EURO 2020, che attendiamo da più di un anno, avrà un valore che va ben oltre quello sportivo ed agonistico. Il calcio d’inizio segnerà la fine – simbolica – di un incubo. È anche per questo che abbiamo voluto assumere l’impegno di prevedere la presenza dei tifosi nelle quattro tappe italiane dell’evento continentale. Per Roma EURO 2020 sarà inoltre anche l’opportunità per vivere l’ennesimo grande evento sportivo di una straordinaria estate italiana!”.

“L’Europeo a Roma sarà un evento straordinario – sottolinea il presidente della FIGC, Gabriele Gravina -. Insieme al Comune e a tutti i partner istituzionali stiamo organizzando un festival di passione e di colori che, dopo oltre un anno di pandemia, ha amplificato il suo messaggio di speranza e di condivisione varcando i confini del calcio. Festeggeremo in sicurezza la ripartenza dell’Italia e dell’Europa in quello che sarà ricordato come un evento storico. La FIGC l’ha sempre creduto possibile, non vediamo l’ora di viverlo assieme a tanti appassionati”.