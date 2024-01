Roma Capitale on air su Tik tok

È partita la campagna di comunicazione del Campidoglio articolata in 6 video della durata di 2 minuti ciascuno, diffusi sul social network dalle protagoniste Carolina Cosentino e Martina Panchetti.

Le due content creator descriveranno un servizio offerto da Roma Capitale, come la Mic Card o la Metrebus card, e racconteranno su Tik Tok come ne sono venute a conoscenza: tramite il canale whatsapp, i social network di Roma Capitale, il sistema informativo InfoRoma (articolato in newsletter, web Tv e messaggi radiofonici) o tramite podcast diffusi sulla piattaforma Spotify.

Gli obiettivi della campagna sono portare cittadini e city users a conoscere i servizi offerti, evidenziare l’utilità dei canali di comunicazione di Roma Capitale e aumentare l’awareness dell’account TikTok.

La campagna video e digital advertising è stata affidata alla società Digital Angels, che ha fornito il supporto necessario seguendo il programma TikTok Creative Exchange.