Roma Capitale, riforma bloccata: il “campo largo” si divide sui poteri speciali

Il giorno dopo il successo referendario, il centrosinistra scopre di non avere il tempo di festeggiare. Le tensioni interne tornano subito a galla e si concentrano su uno dei dossier più delicati: il futuro istituzionale della Capitale.

La riforma di Roma Capitale, da tempo considerata un passaggio chiave per rafforzare i poteri amministrativi della città, si arena improvvisamente in Parlamento, trascinata in un braccio di ferro tutto interno al cosiddetto “campo largo”.

A frenare non è l’opposizione, ma gli stessi alleati. Il progetto sostenuto dal sindaco Roberto Gualtieri finisce così in una zona grigia fatta di rinvii e distinguo politici.

Il passaggio alla Camera slitta, ufficialmente per ulteriori approfondimenti, ma dietro le quinte pesa una frattura sempre più evidente tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra.

I timori dei Cinque Stelle

Il Movimento 5 Stelle alza il livello dello scontro, mettendo in discussione l’impianto stesso della riforma. Il nodo principale riguarda l’ampliamento delle competenze, soprattutto in materia urbanistica.

Per i pentastellati, concedere maggiore autonomia senza adeguati contrappesi rischia di aprire la strada a operazioni speculative e a una gestione poco trasparente dello sviluppo urbano.

Un allarme che si inserisce in una strategia politica più ampia. Il leader Giuseppe Conte rilancia infatti il tema della leadership nel centrosinistra, riaccendendo il dibattito sulle primarie e contribuendo ad alimentare un clima già teso.

Le critiche della sinistra

Sulla stessa linea, ma con accenti diversi, si colloca Alleanza Verdi-Sinistra. Il deputato Filiberto Zaratti critica duramente il testo, ritenuto troppo centrato sulla città e poco attento alla dimensione dell’area metropolitana.

Secondo Avs, il rischio è quello di costruire una riforma “a metà”, incapace di tenere insieme le esigenze del centro con quelle dei territori che gravitano intorno alla Capitale. Una visione che, anziché colmare i divari, potrebbe finire per accentuarli.

Un iter sempre più incerto

Il risultato è un rallentamento che rischia di trasformarsi in uno stallo. La riforma richiede un percorso parlamentare complesso e articolato, e ogni stop pesa come un macigno. Roma, ancora una volta, si ritrova sospesa tra ambizioni di rinnovamento e difficoltà politiche.

Il paradosso è evidente: mentre si riconosce la necessità di dotare la Capitale di strumenti più efficaci, manca l’intesa su come farlo. E così il progetto resta fermo, intrappolato in una rete di veti incrociati.

Le ombre sul governo

A rendere il quadro ancora più fragile contribuisce il clima che si respira nella maggioranza. Il governo guidato da Giorgia Meloni attraversa una fase di turbolenza, segnata da tensioni interne e scossoni politici successivi al referendum.

Un contesto che inevitabilmente si riflette anche sul destino delle riforme più delicate. In caso di crisi o di rallentamenti istituzionali, il rischio è che il progetto su Roma Capitale finisca nuovamente in secondo piano.

Roma in attesa

Per la città, si tratta dell’ennesima occasione in bilico. Da anni il tema dei poteri speciali torna ciclicamente al centro del dibattito, senza mai trovare una soluzione definitiva. Anche questa volta, la sensazione è quella di un traguardo vicino ma ancora irraggiungibile.

Nel frattempo, Roma resta ferma a metà strada: consapevole della necessità di cambiare, ma ancora prigioniera degli equilibri politici che ne rallentano il cammino.

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