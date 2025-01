Roma Capitale, verso nuovi poteri: la riforma prende forma in Parlamento

Il lungo viaggio per rendere Roma una città all’altezza delle sue omologhe europee sembra finalmente avviato.

Alla Camera dei deputati, la commissione Affari costituzionali ha aperto i lavori sulla proposta di legge che potrebbe trasformare la Capitale, conferendole poteri e risorse paragonabili a quelli di una regione.

Un obiettivo ambizioso, sostenuto da un consenso politico trasversale, che punta a superare decenni di limiti strutturali e a rilanciare il ruolo di Roma come cuore pulsante dell’Italia.

Il progetto di riforma vede convergere due proposte principali. La prima, avanzata da Paolo Barelli (Forza Italia) con il sostegno di Luca Sbardella (Fratelli d’Italia), si affianca a quella del democratico Roberto Morassut, già autore di una proposta analoga durante la precedente legislatura.

Quest’ultima si era arenata con la caduta del governo Draghi, ma le basi erano state gettate.

Le differenze tra i due testi sono marginali: una prevede che lo statuto di Roma Capitale venga approvato a maggioranza qualificata in consiglio comunale, mentre l’altra adotta un approccio meno rigido. Entrambe, però, condividono lo stesso obiettivo: dotare Roma di poteri legislativi e amministrativi più incisivi.

La commissione Affari costituzionali punta a chiudere la prima lettura entro l’estate, rispettando i tempi previsti dall’articolo 138 della Costituzione. Se tutto andrà secondo i piani, il percorso legislativo si concluderà entro un anno e mezzo, senza necessità di ricorrere a un referendum.

Il piano prevede di attribuire a Roma poteri speciali, escludendo però la sanità per evitare squilibri finanziari nel Lazio.

L’obiettivo è ambizioso: consentire alla Capitale di accedere ai fondi europei per la coesione regionale e rafforzare il suo organico amministrativo, grazie a personale statale e regionale trasferito in base alle nuove competenze.

Uno dei nodi centrali è garantire alla Capitale risorse adeguate per affrontare le sue nuove funzioni. Si tratta di una richiesta che sindaci di ogni colore politico hanno avanzato negli ultimi anni, lamentando una disparità evidente rispetto ad altre città europee.

La riforma evita volutamente di trasformare Roma in una regione autonoma: un passo che richiederebbe un iter più complesso e il coinvolgimento diretto dei cittadini tramite referendum. Questa scelta pragmatica mira a semplificare e velocizzare il processo legislativo.

Il consenso bipartisan è un segnale incoraggiante per il futuro della Capitale, ma il percorso non è privo di insidie.

Una volta superata la prima lettura, il testo dovrà affrontare una seconda approvazione, a distanza di almeno tre mesi.

L’obiettivo dichiarato è completare il tutto entro il 2026, in tempo per dotare Roma di strumenti adeguati a rispondere alle sfide globali.

Con la riforma, Roma potrebbe finalmente mettere fine a uno storico deficit di poteri e risorse, aprendo un nuovo capitolo della sua storia millenaria.

Ora, però, la sfida è tradurre le promesse in fatti concreti, affinché la Capitale non resti solo il simbolo del passato, ma diventi anche il modello di un futuro moderno ed efficiente.

